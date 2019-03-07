Гари Невилл – Сульшеру: "Где установить твой памятник?"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл задал ряд необычных вопрос тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру после победы над "ПСЖ" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1).

По сумме двух матчей счет в противостоянии между "МЮ" и "ПСЖ" оказался ничейным (3:3), клуб из Манчестера прошел дальше благодаря большему числу голов, забитых на выезде.

– Уле, три вопроса. Какой контракт ты хочешь? Какую зарплату? Где установить твой памятник? – спросил Невилл в эфире телеканала beIN Sports.

– Фантастическая ночь. Я буду и дальше стараться делать все возможное, а дальше посмотрим, что решит клуб, – ответил Сульшер.

– Но у руководства "Манчестер Юнайтед" есть только один вариант, не правда ли? – продолжил англичанин.

– Ты все время так говоришь. Но сегодняшний матч действительно запомнится надолго. Потрясающий матч в духе "МЮ", – подытожил Сульшер.