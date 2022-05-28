Гари Невилл сомневается в победе «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, за счет чего «Реал» способен одержать победу в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Не думаю, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов, — цитирует SkySports Невилла. — Я много думал о финале в Париже, о «Реале» и о том, почему мадридцы выигрывают свои матчи, почему они продолжают возвращаться в игру. Я смотрю на полузащиту «Реала» в лице Каземиро, Крооса, Модрича — плюс пара Вальверде — Камавинга — эти пять хавбеков управляют игрой с первой минуты и до финального свистка».

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22:00 по московскому времени.