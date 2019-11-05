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Гальтье призывает «Лилль» сыграть против «Валенсии» с максимальной интенсивностью

11:07
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Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье — о матче с «Валенсией» в Лиге чемпионов.

— Мой коллега из «Валенсии» говорит, что это финал, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Если для них это так, то и для нас тоже! Наша цель — играть в Лиге чемпионов. И я не хочу, чтобы мои игроки после 90 минут жалели об этом. Мы прибавляли от матча к матчу, и я надеюсь, что мы сделаем еще один шаг вперед по сравнению с третьим туром. Нам нужна максимальная интенсивность в течение максимальных отрезков без пауз. Магия этого турнира заставляет нас становиться лучшей версией самих себя. Мы повысили уровень игры, концентрации и целеустремленности в третьем туре. Завтра мы должны быть по меньшей мере на том же уровне.

Матч «Валенсия» — «Лилль» начнется в 22.00 по московскому времени.

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027086/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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