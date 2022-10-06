Гальтье отметил игру вратарей в матче «ПСЖ» с «Бенфикой»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье подвел итоги матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:1).

«Отлично играли, опасно, создавали моменты, но не смогли забить. У каждой команды были хорошие моменты, оба вратаря сыграли надежно. Мы могли быть гораздо опаснее в первом тайме. В каком-то смысле результат был справедливым, потому что «Бенфика» тоже была хороша», — цитирует Гальтье сайт УЕФА.

В составе парижан забил Лионель Месси. Автоголом также отметился хавбек «ПСЖ» Данилу.