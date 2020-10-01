Галицкий отреагировал на выход «Краснодара» в группу Лиги чемпионов. Одним эмодзи

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий коротко отреагировал на победу команды над ПАОК в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (2:1). Он разместил в Twitter сообщение с перевернутым смайликом.

Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка групп состоится 1 октября.