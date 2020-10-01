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Галицкий отреагировал на выход «Краснодара» в группу Лиги чемпионов. Одним эмодзи

01:07
Сергей Галицкий. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Галицкий. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Президент «Краснодара» Сергей Галицкий коротко отреагировал на победу команды над ПАОК в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (2:1). Он разместил в Twitter сообщение с перевернутым смайликом.

Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка групп состоится 1 октября.

ПАОК — Краснодар

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




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