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«Галатасарай» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 20.45 мск

«Галатасарай» и «Ювентус» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Галатасарай» (Турция) и «Ювентус» (Италия) встретятся в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 февраля. Игра пройдет на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С основными событиями и результатом игры «Галатасарай» — «Ювентус» можно знакомиться также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов: онлайн трансляция первых стыковых матчей 17&nbsp;февраля 2026 года.«Бенфика» — «Реал», «Монако» — «ПСЖ», «Галатасарай» — «Ювентус», «Боруссия» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В общем этапе Лиги чемпионов «Галатасарай» занял 20-е место с 10 очками в 8 турах, а «Ювентус» финишировал 13-м с 13 очками. Ответный матч соперников состоится в Турине 25 февраля.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
17 февраля, 20:45. RAMS Park (Стамбул)
Галатасарай
5:2
Ювентус

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Ювентус
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