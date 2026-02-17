«Галатасарай» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 20.45 мск

«Галатасарай» (Турция) и «Ювентус» (Италия) встретятся в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 февраля. Игра пройдет на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С основными событиями и результатом игры «Галатасарай» — «Ювентус» можно знакомиться также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В общем этапе Лиги чемпионов «Галатасарай» занял 20-е место с 10 очками в 8 турах, а «Ювентус» финишировал 13-м с 13 очками. Ответный матч соперников состоится в Турине 25 февраля.