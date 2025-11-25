«Галатасарай» проиграл «Юниону» в Стамбуле

«Галатасарай» дома проиграл «Юниону» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:1. Игра проходила на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле.

Гол на 57-й минуте забил Промис Дэвид.

Хозяева заканчивали матч вдесятером — две желтые карточки с разницей в девять минут получил Арда Уньяй.

«Галатасарай» с 9 очками занимает 9-е место в таблице общего этапа. Турецкий клуб в следующем матче сыграет в гостях с «Монако» 9 декабря.

«Юнион» набрал 6 очков и поднялся на 18-ю строчку. Бельгийцы 9 декабря примут «Марсель».