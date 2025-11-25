«Галатасарай» и «Юнион» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Галатасарай» (Турция) и «Юнион» (Бельгия) встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 25 ноября. Игра пройдет на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция), стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «Галатасарай» — «Юнион» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko, трансляция доступна по платной подписке.

В четырех турах общего этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» набрал 9 очков, «Юнион» — 3. В четвертом туре «Галатасарай» разгромил «Аякс» (3:0), а «Юнион» проиграл «Атлетико» (1:3).