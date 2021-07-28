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ПСВ, «Лудогорец» и «Янг Бойз» пробились в третий отборочный раунд Лиги чемпионов

23:11
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ПСВ обыграл «Галатасарай» (2:1) в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. В первой игре голландский клуб победил 5:1 и пробился в следующую стадию.

Также в третий раунд вышел «Лудогорец». Болгарский клуб после нулевой ничьей в первом матче победил словенскую «Муру» (3:1). Швейцарский «Янг Бойз» прошел «Слован» (3:2, 0:0).

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд

Ответные матчи

«Галатасарай» (Турция) — ПСВ (Нидерланды) — 1:2 (0:1)

Первый матч — 1:5

«Лудогорец» (Болгария) — «Мура» (Словения) — 3:1 (1:0)

Первый матч — 0:0

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Слован Бр» (Словакия) — 3:2 (2:0)

Первый матч — 0:0

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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