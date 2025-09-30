«Галатасарай» и «Ливерпуль» сыграют в Лиге чемпионов 30 сентября

«Галатасарай» и «Ливерпуль» сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Матч пройдет на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. RAMS Park (Стамбул)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Галатасарай» — «Ливерпуль» можно в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию матча в Стамбуле в прямом эфире ведет онлайн-кинотеатр Okko (по подписке). На стриминговом сервисе также пройдет перекличка интересных моментов вечерних встреч в одном окне (мультикаст начнется в 22.00 мск).

«Галатасарай» в 1-м туре общего этапа уступил «Айнтрахту» (1:5), а «Ливерпуль» выиграл у «Атлетико» (3:2).