«Галатасарай» и «Ливерпуль» встречаются в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Игра на стадионе «RAMS Парк» в Стамбуле начинается в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Галатасарай» — «Ливерпуль» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также запускает перекличку матчей (лучшие моменты игр с началом в 22.00 мск в одном окне).

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. RAMS Park (Стамбул)

В первом туре общего этапа ЛЧ «Галатасарай» проиграл «Айнтрахту» (1:5), а «Ливерпуль» победил «Атлетико» (3:2)