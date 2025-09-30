«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Осимхен, Экитике и Вирц выйдут с первых минут, Салах в запасе

«Галатасарай» и «Ливерпуль» объявили составы на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Галатасарай»: Чакыр, Синго, Санчес, Бардакджи, Якобс, Лемина, Торрейра, Гюндоган, Акгюн, Осимхен, Йылмаз.

Запасные: Гювенч, Балтаджи, Шоллои, Сара, Икарди, Сане, Элмали, Кутлу, Кутуджу, Айхан, Демир, Юнай.

«Ливерпуль»: Алиссон, Фримпонг, Конате, Ван Дейк, Керкез, Собослаи, Гравенберх, Джонс, Вирц, Экитике, Гакпо.

Запасные: Мамардашвили, Вудмэн, Гомез, Эндо, Исак, Макаллистер, Салах, Брэдли, Робертсон, Нгумоха.

Матч «Галатасарай» — «Ливерпуль» пройдет во вторник, 30 сентября в Стамбуле и начнется в 22.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других встреч дня в Лиге чемпионов.