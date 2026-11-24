«Галатасарай» — «Астон Вилла»: счет и результат матча Лиги чемпионов

«Галатасарай» примет «Астон Виллу» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 24 ноября. Начало встречи в Стамбуле (Турция) — в 20.45 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча в России покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Следить за ключевыми событиями встречи «Галатасарай» — «Астон Вилла» можно в матч-центре «СЭ». На этой странице после ее окончания появится итоговый счет матча.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

24 ноября, 20:45. Rams Park (Стамбул)

«Галатасарай» одержал две победы и потерпел два поражения в четырех стартовых турах общего этапа Лиги чемпионов, набрав 6 очков. На счету «Астон Виллы» три победы, одно поражение и 9 очков.

В предыдущем туре стамбульцы обыграли «Штутгарт» (2:0), а бирмингемцы уступили «Барселоне» (0:3).