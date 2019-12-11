Габриэл Жезус побил рекорд Неймара в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус оформил хет-трик в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Динамо» из Загреба. Первый мяч стал для него десятым в главном европейском клубном турнире.

Габриэл Жезус достиг этой отметки в возрасте 22 лет 252 дней, став самым молодым в истории бразильцем. Предыдущий рекорд принадлежал Неймару, который забил десятый гол в Лиге чемпионов в 23 года 75 дней.

Трансляция матча «Динамо» — «Манчестер Сити»