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Габриэл Жезус побил рекорд Неймара в Лиге чемпионов

22:32

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус оформил хет-трик в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Динамо» из Загреба. Первый мяч стал для него десятым в главном европейском клубном турнире.

Габриэл Жезус достиг этой отметки в возрасте 22 лет 252 дней, став самым молодым в истории бразильцем. Предыдущий рекорд принадлежал Неймару, который забил десятый гол в Лиге чемпионов в 23 года 75 дней.

Трансляция матча «Динамо» — «Манчестер Сити»

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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