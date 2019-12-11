Габриэл Жезус побил рекорд Неймара в Лиге чемпионов
22:32
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус оформил хет-трик в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Динамо» из Загреба. Первый мяч стал для него десятым в главном европейском клубном турнире.
Габриэл Жезус достиг этой отметки в возрасте 22 лет 252 дней, став самым молодым в истории бразильцем. Предыдущий рекорд принадлежал Неймару, который забил десятый гол в Лиге чемпионов в 23 года 75 дней.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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