Мартинелли: «Титул Лиги чемпионов — потрясающая вещь, которую мы можем принести «Арсеналу»

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли перед полуфиналом Лиги чемпионов против «ПСЖ» отметил, что надеется на победу в турнире. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

«Арсенал» заслуживает успеха, и мы очень рады быть причастными к этому моменту. Мы верим, что можем выиграть трофей. Этот титул — потрясающая вещь, которую мы можем принести клубу. Когда я пришел в команду, мы играли в Лиге Европы, а теперь мы в полуфинале Лиги чемпионов», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинелли.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоится во вторник, 29 апреля. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

