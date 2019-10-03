Габриэл: «Бенфике» надо прибавлять, чтобы играть в Лиге чемпионов на подобающем уровне»

Полузащитник «Бенфики» Габриэл после поражения от «Зенита» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:3) отметил, что команде нужно прибавлять. У португальской команды 0 набранных очков.

— Нам следует задуматься о том уровне игры, что мы показываем, — цитирует пресс-служба УЕФА Габриэла. — Отсутствие очков — это отражение действительности. Улучшим свою игру — появятся и очки. Надо прибавлять, чтобы играть в Лиге чемпионов на подобающем уровне.

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