Футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено в общем круге перед матчем
21:01
Футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» устроили специальную акцию перед очным матчем в Лиге чемпионов. Игроки выстроились в центральном круге и преклонили колено. Эта акция призвана обратить внимание на проблему расизма в спорте.
Акция футболистов «ПСЖ» и «Истанбула».
Накануне футболисты обеих команд покинули поле, обвинив в расизме четвертого арбитра.
Делегат матча пытался уговорить футболистов вернуться на поле, но переговоры ни к чему не привели.
Но некоторым данным, резервный судья Себастьян Чолтеску назвал ассистента Окана Бурука Пьера Вебо «черным». После этого к резервному арбитру подбежал форвард «Истанбула» Демба Ба и бурно выразил недовольство.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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