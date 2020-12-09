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Футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено в общем круге перед матчем

21:01
Кильян Мбаппе и Неймар. Фото AFP Акция футболистов «ПСЖ» и «Истанбула». Акция футболистов «ПСЖ» и «Истанбула».
Кильян Мбаппе и Неймар. Фото AFP
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Футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» устроили специальную акцию перед очным матчем в Лиге чемпионов. Игроки выстроились в центральном круге и преклонили колено. Эта акция призвана обратить внимание на проблему расизма в спорте.

Акция футболистов "ПСЖ" и "Истанбула".
Акция футболистов «ПСЖ» и «Истанбула».

Накануне футболисты обеих команд покинули поле, обвинив в расизме четвертого арбитра.

Делегат матча пытался уговорить футболистов вернуться на поле, но переговоры ни к чему не привели.

Но некоторым данным, резервный судья Себастьян Чолтеску назвал ассистента Окана Бурука Пьера Вебо «черным». После этого к резервному арбитру подбежал форвард «Истанбула» Демба Ба и бурно выразил недовольство.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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