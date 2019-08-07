Футболисты "Порту" провели фотосессию с краснодарскими болельщиками. Видео

"Порту" в официальном Twitter поделился видео того, как футболисты клуба дают автографы краснодарским болельщикам и фотографируются с ними.

Первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" - "Порту" состоится сегодня 7 августа в 20.00 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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