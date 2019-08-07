18:15 | Футбол — Лига чемпионов

Футболисты "Порту" провели фотосессию с краснодарскими болельщиками. Видео

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"Порту" в официальном Twitter поделился видео того, как футболисты клуба дают автографы краснодарским болельщикам и фотографируются с ними.

Первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов  "Краснодар" - "Порту" состоится сегодня 7 августа в 20.00 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"
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