Футболисты и фанаты «Лиона» повздорили после выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов
Болельщики «Лиона» повздорили с футболистами команды после окончания матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:2). Французской команде удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов, добыв ничью, однако фанаты все равно выразили недовольство игрой команды.
Один из болельщиков выбежал на поле после финального свистка с плакатом, на котором был изображен осел, а также призыв к защитнику «Лиона» Марселу покинуть команду. Капитан лионцев Мемфис Депай пошел к этому болельщику, толкнул его и попытался вырвать плакат. Завязалась потасовка с участием фанатов и футболистов, но ее быстро остановили стюарды.
M?xima tensi?n en Lyon: Depay se lanza a por un ultra para defender a su compa?ero Marcelo https://t.co/m9nvl3xVhR pic.twitter.com/GAHGP2hjZc— PARTIDO VIVO ??? (@partidovivo) December 10, 2019