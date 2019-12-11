Футболисты и фанаты «Лиона» повздорили после выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов

Болельщики «Лиона» повздорили с футболистами команды после окончания матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:2). Французской команде удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов, добыв ничью, однако фанаты все равно выразили недовольство игрой команды.

Один из болельщиков выбежал на поле после финального свистка с плакатом, на котором был изображен осел, а также призыв к защитнику «Лиона» Марселу покинуть команду. Капитан лионцев Мемфис Депай пошел к этому болельщику, толкнул его и попытался вырвать плакат. Завязалась потасовка с участием фанатов и футболистов, но ее быстро остановили стюарды.