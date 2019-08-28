Футболисты «Црвены Звезды» проехались на танке по Белграду после выхода в Лигу чемпионов

Футболисты «Црвены Звезды» отпраздновали выход в групповой этап Лиги чемпионов на советском танке Т-55, который принимал участие в боях на стороне сербской армии. Отмечается, что взобраться на танк мог любой желающий из болельщиков, которые праздновали выход в турнир вместе с командой.

На место оперативно прибыли полицейские, однако никакого наказания в этот вечер с их стороны вынесено не было.

«Црвена Звезда» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов дважды сыграла вничью с «Янг Бойз» (2:2 и 1:1) и пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов по правилу гостевого гола.