Футболисты «Атлетико» встретились с московскими фанатами перед матчем с «Локомотивом»

«Атлетико» в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом» встретился с московскими фанатами и поделился соответствующими фотографиями в Twitter.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр