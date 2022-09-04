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4 сентября, 12:04

Футболистам киевского «Динамо» пригрозили отправкой в армию

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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.
Фото Николай Бочек

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис жестко раскритиковал своих футболистов за выступление в квалификации Лиги чемпионов. Украинский клуб дважды проиграл «Бенфика» (0:2 и 0:3) в плей-офф.

«Но я не выхожу на поле, поймите, это их работа. Я могу их как-то морально стимулировать, финансово. Они дают красивые интервью, говорят, что они готовы. Но если не готовы на поле — ну, у вас призывной возраст. Будьте, ребятки, тогда любезны и признайте честно, идите защищайте нашу страну. Вот такой у меня к ним посыл», — цитируют «РИА Новости» Суркиса со ссылкой на ua.tribuna.com.

Киевский клуб выступит на групповой стадии Лиги Европы против таких команд, как «Ренн», «Фенербахче», АЕК.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Киев)
18
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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