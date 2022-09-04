Футболистам киевского «Динамо» пригрозили отправкой в армию

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис жестко раскритиковал своих футболистов за выступление в квалификации Лиги чемпионов. Украинский клуб дважды проиграл «Бенфика» (0:2 и 0:3) в плей-офф.

«Но я не выхожу на поле, поймите, это их работа. Я могу их как-то морально стимулировать, финансово. Они дают красивые интервью, говорят, что они готовы. Но если не готовы на поле — ну, у вас призывной возраст. Будьте, ребятки, тогда любезны и признайте честно, идите защищайте нашу страну. Вот такой у меня к ним посыл», — цитируют «РИА Новости» Суркиса со ссылкой на ua.tribuna.com.

Киевский клуб выступит на групповой стадии Лиги Европы против таких команд, как «Ренн», «Фенербахче», АЕК.