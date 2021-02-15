Футболист «Ювентуса» Куадрадо пропустит матч ЛЧ с «Порту»
17:22
Нападающий «Ювентуса» Хуан Куадрадо пропустит первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» из-за травмы, сообщается на сайте итальянского клуба 15 февраля.
32-летний колумбиец получил повреждение в матче 22-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (0:1). Медосбледование выявило у Куадрадо проблемы с подколенным сухожилием правого бедра. Ожидается, что он пропустит 10 дней.
В нынешнем сезоне Куадрадо отдал 5 голевых передач в 5 играх Лиги чемпионов.
Матч «Порту» — «Ювентус» состоится 17 февраля на стадионе «Драгау» в Португалии.
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