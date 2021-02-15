Футболист «Ювентуса» Куадрадо пропустит матч ЛЧ с «Порту»

Нападающий «Ювентуса» Хуан Куадрадо пропустит первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» из-за травмы, сообщается на сайте итальянского клуба 15 февраля.

32-летний колумбиец получил повреждение в матче 22-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (0:1). Медосбледование выявило у Куадрадо проблемы с подколенным сухожилием правого бедра. Ожидается, что он пропустит 10 дней.

В нынешнем сезоне Куадрадо отдал 5 голевых передач в 5 играх Лиги чемпионов.

Матч «Порту» — «Ювентус» состоится 17 февраля на стадионе «Драгау» в Португалии.