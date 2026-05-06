Хвича первым в истории ЛЧ отметился результативными действиями в 7 матчах плей-офф подряд
Полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия сделал голевую передачу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
25-летний грузин стал первым игроком в истории с результативными действиями в 7 матчах плей-офф подряд в одном розыгрыше турнира, информирует Opta.
Теперь на счету Хвичи 10 и 6 передач в 15 матчах ЛЧ сезона-2025/26.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Бавария» — «ПСЖ».
Источник: t.me/optarussia
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4 авг 14:21
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