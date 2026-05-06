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6 мая, 22:21

Хвича первым в истории ЛЧ отметился результативными действиями в 7 матчах плей-офф подряд

Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия сделал голевую передачу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

25-летний грузин стал первым игроком в истории с результативными действиями в 7 матчах плей-офф подряд в одном розыгрыше турнира, информирует Opta.

Теперь на счету Хвичи 10 и 6 передач в 15 матчах ЛЧ сезона-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Бавария» — «ПСЖ».

Лига чемпионов. 1/2 финала.
06 мая, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
1:1
ПСЖ

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Источник: t.me/optarussia
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Хвича Кварацхелия
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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