Футболист «Кайрата» Сорокин рассказал об ажиотаже перед матчем с «Реалом»

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин поделился мнением об ажиотаж перед матчем общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (0:5).

«Честно сказать, в Казахстане я впервые, наверное, увидел такой ажиотаж. Мы выезжаем на матчи с базы. Перед игрой с «Реалом» люди иногда бибикали на машинах, иногда просто открывали окна, махали, снимали на телефоны. Это продолжалось до самого стадиона. Когда подъезжали к стадиону, увидели большое количество людей с флагами, шарфами, атрибутикой, это придало какой-то внутренний импульс и заряд. Потому что видели, что болельщики вместе с тобой проживают этот момент в преддверии матча. Дали большой энергетический импульс. Потом приехали на стадион, начали готовиться к матчу», — приводит слова Сорокина ТАСС.

«Кайрат» стал второй командой из Казахстана, которая выступает в основном этапе Лиги чемпионов. В 2015 году до группового этапа дошла «Астана».