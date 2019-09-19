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«Футбол — это спорт, которому нет равных». Хабиб — о встрече с Макелеле

13:33
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в Instagram совместное фото с легендарным французским футболистом Клодом Макелеле. Спортсмены встретились в Париже на матче группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал» (3:0).

— Кто помнит этих легенд? Я вырос смотря на их великолепную игру. Футбол — это спорт, которому нет равных и не было, ни один вид спорта даже близко не стоит с футболом, — подписал футболист фотографию.

Сейчас Макелеле является техническим директором «Челси». Футболист успел стать двукратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка в составе «Реала», а также двукратным чемпионом Англии в составе «Челси».

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