Френки де Йонг: "В матче с "Реалом" мы продемонстрировали всем, на что способен "Аякс"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг поделился ожиданиями ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Ювентуса".

– Пока в этой Лиге чемпионов у нас все складывается замечательно, – цитирует де Йонга пресс-служба УЕФА. – Мы прошли три раунда квалификации, в каждом одержали убедительные победы, что и было нашей целью. Потом был групповой этап, где мы показали, чего стоим. Пробились в четвертьфинал, и победа над "Реалом" стала самым ярким моментом. Мы действительно продемонстрировали всем и каждому, на что способны, и я надеюсь, сможем сделать это снова в матчах с "Ювентусом".

Что мы чувствуем? Огромную мотивацию, как, впрочем, и остальные участники 1/4 финала. Понятно, что мы новички в этой компании. Но мы продемонстрировали, что в состоянии играть на одном уровне с другими командами. Надеюсь, и против "Ювентуса" мы покажем, что столь же хороши или даже лучше соперника.

Первый четвертьфинальный матч "Аякс" – "Ювентус" пройдет 10 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.