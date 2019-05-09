Френки де Йонг: "Очень обидно отдать путевку финал в последние несколько секунд"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:3) отметил, что "шпоры" игрой во второй тайме заслужил выход в финал. Также он добавил, что не знает причин поражения.

- Думаю, с игрой, которую "Аякс" демонстрировал на протяжении всего турнира и в первом тайме сегодняшнего матча, мы заслуживали путевки в финал, - цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга. - Однако надо сказать, что "Тоттенхэм" своей игрой во втором тайме тоже ее заслужил.

Периодически мы демонстрировали, на что способны. Но во втором тайме соперник доставил нам проблемы. Думаю, все получили удовольствие от того, что мы сделали в этой Лиге чемпионов, это была словно сказка. К сожалению, конец не получился счастливым. Очень обидно отдать путевку финал в последние несколько секунд.

Это третье противостояние, когда мы победили на выезде, но не сумели выиграть дома. Честно говоря, я не знаю, в чем причина. Мы всегда стараемся играть одинаково: дома и на выезде. Если бы мы продолжили играть так, как играли сегодня в первом тайме, то точно победили бы.