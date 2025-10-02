Де Йонг: «Во втором тайме «ПСЖ» был сильнее «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал поражение от «ПСЖ» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Все это очень обидно. Пропустить на последних минутах и проиграть — значит возвращаться отсюда с тяжелым сердцем. Во втором тайме они были сильнее нас. Но и мы — команда высшего уровня, в первом тайме были лучше. Надо прибавить, и мы это сделаем», — цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга.

«ПСЖ» с 6 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Барселона» идет на 16-й строчке — 3 очка.

В 3-м туре парижская команда сыграет с «Байером», а каталонцы встретятся с «Олимпиакосом». Оба матча пройдут 21 октября.