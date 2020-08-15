Френки де Йонг: «Думаю, все поняли, что у «Барселоны» очень много проблем»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал поражение от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

— Думаю, сегодня все поняли, что у нашей команды много проблем, — цитирует Goal.com де Йонга. — Наверное, было видно, что мы понимаем — нужно многое изменить. Тяжело перед фанатами, нужно извиниться перед ними. Нам правда надо многое поменять. Мы верили, что можем обыграть «Баварию». Да, мюнхенцы забили 3 быстрых мяча, но мы смогли ответить, плюс у нас была пара опасных моментов, так что вера в успех сохранялась. Тем не менее, «Бавария» была гораздо сильнее нас. Это поражение — большое разочарование не только для меня, но и для всей команды, потому что наш клуб привык побеждать, выигрывать трофеи. «Барселона» — самый большой клуб в мире и должен выступать гораздо лучше, чем вчера.