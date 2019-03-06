Френки де Йонг: "Думаю, в "Барселоне" все тоже рады, что мы выбили "Реал"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг гордится тем, что амстердамцы вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала "Аякс" обыграл "Реал" на выезде со счетом 4:1.

– Я горжусь командой, болельщиками, – цитирует RMC де Йонга. – Думаю, все фанаты нами гордятся. Пока это лучший момент в моей карьере. Но мы идем в четвертьфинал. Там должно быть все еще лучше. Мы всегда играем одинаково. Прессингуем высоко, владеем мячом, создаем моменты и стараемся доминировать. Нам удалось справиться. Думаю, все в "Барселоне" тоже рады, что мы выбили "Реал". Конечно, я думал об этом, но перед переходом в "Барселону" мне еще нужно сосредоточиться на нынешнем сезоне.