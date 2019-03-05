Френки де Йонг: "Барселона" попросила меня выбить "Реал" из Лиги чемпионов во время подписания контракта"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг, права на которого принадлежат "Барселоне", заявил, что при подписании контракта в каталонском клубе его попросили выбить "Реал" из Лиги чемпионов в 1/8 финала. 21-летний голландец присоединится к сине-гранатовым летом 2019 года.

- Во время подписания контракта мне сказали, чтобы я попробовал выбить "Реал" из Лиги чемпионов, - приводит слова де Йонга De Telegraaf. - Это будет замечательно и для "Барселоны". Класико? Смотрел игру по телевизору, но не для того, чтобы анализировать действия игроков "Реала". Наблюдал за ней скорее как болельщик.

Напомним, первый матч между "Аяксом" и "Реалом" завершился победой "королевского клуба" со счетом 2:1.

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