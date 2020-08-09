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Фрэнк Лэмпард: «Уверен, что «Челси» вернется»

00:36
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:4). Лондонцы дважды крупно проиграли (первый матч — 0:3) и вылетели из розыгрыша турнира.

— Для нас матч с «Баварией» и ее богатым опытом Лиги чемпионов — хорошее испытание. Многие наши игроки проводят дебютный сезон. Я вижу, куда хочу развиваться и уверен, что мы вернемся, — цитирует официальный Twitter «Челси» Лэмпарда. — Это был сезон взлетов и падений. Попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне — хорошее достижение. У меня действительно классная группа игроков, кто усердно работал в этом сезоне и продолжит в следующем.

Бавария — Челси

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