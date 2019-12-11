Фрэнк Лэмпард: «Устал говорить игрокам одно и то же»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Лиллем» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:1) отметил, что было нервов больше, чем нужно. По его мнению, в целом, «синие» сыграли хорошо.

— Нервов было больше, чем нужно, и я устал говорить игрокам одно и то же, — цитирует пресс-служба УЕФА Лэмпарда. — Мы должны лучше использовать свои шансы, чтобы не оставлять соперников в игре. Этот момент разочаровал, хотя в целом сыграли очень хорошо.

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