Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Лилля» отметил, что его игроки готовы к встрече.

— Нас, конечно, ждет топовый матч, — цитирует пресс-служба УЕФА Лэмпарда. — Это игра на вылет. Думаю, игроки готовы к ней в плане физики. Когда проводишь много матчей, это непросто. Мы делаем для игроков, все что можем. Надо продолжать биться.

В домашних матчах мы хотели добиться большего. Когда в таких играх забиваешь быстрый гол, это влияет на ход встречи. Когда играешь хорошо, но при этом не можешь забить, на тебя сваливается дополнительное давление.

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