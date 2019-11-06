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Фрэнк Лэмпард: «Немного разочарованы тем, что не вырвали победу»

02:31
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после ничьей с «Аяксом» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:4) отметил, что нужно сосредоточиться на оставшихся встречах.

— В перерыве у меня было чувство, что мы пропустили несколько голов из-за разгильдяйства и нефарта, — цитирует пресс-служба УЕФА Лэмпарда. — Но я видел, что мы все еще в игре. Мы, наверное, немного разочарованы тем, что не вырвали победу в последние десять минут.

У нас очень сложная группа. С самого начала было понятно, что борьба будет напряженной. У нас осталось две игры, и мы должны сосредоточиться на том, чтобы выполнить задачу.

Челси — Аякс

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027087/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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