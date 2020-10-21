Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Севильи» (0:0).

— Я доволен профессиональным аспектом игры своих подопечных, — приводит слова Лэмпарда официальный сайт УЕФА. — Я разговаривал с игроками об управлении игрой, реакция была действительно положительной. «Севилья» — топ-клуб, и для достижения результата нам нужна была концентрация. У нас было много хороших моментов, и это то, что нам надо развивать. Мы в самом начале сезона и идем шаг за шагом.

Менди очень хорошо сыграл в трех своих матчах, он неплохо отражал удары. Мы знаем его качества, и он показал их сегодня. На данный момент он наш номер один.