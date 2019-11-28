Фрэнк Лэмпард: «Много шутили с командой по поводу первого гола Ковачича»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о дебютном голе Матео Ковачича за лондонский клуб. Он отличился в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:2).

- Мы много шутили по этому поводу с Ковачичем и с командой, поскольку это игрок высокого уровня, который должен чаще оказываться в штрафной и забивать больше, — цитирует специалиста официальный сайт «Челси». - Мы работаем с ним над этим, возможно, этот гол станет началом чего-то большего.

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