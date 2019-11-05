Фрэнк Лэмпард: «Челси» рассчитывает выйти в плей-офф»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» отметил, что команда настраивается на выход в плей-офф.

— Мы должны понимать качество игры и опасность «Аякса», — цитирует пресс-служба УЕФА Лэмпарда. — Это очень техничная команда. Мы показали отличную реакцию на поражение в первом туре и рассчитываем выйти в плей-офф. Но для этого нужно так же подготовиться и настроиться, как и в двух предыдущих матчах.

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