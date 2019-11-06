Фрэнк Лэмпард: «Челси» может винить лишь себя»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после ничьей с «Аяксом» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:4) оценил ситуацию в группе. "Синие" занимают второе место в группе, имея 7 очков, как у амстердамцев и "Валенсии".

— Мы находимся в непростой ситуации. Безусловно, мы можем винить лишь себя, — цитирует пресс-служба УЕФА Лэмпарда. — Не проиграй мы «Валенсии» на своем поле в первом туре, сейчас расклады в группе выглядели бы совершенно иначе. Тем не менее, в нашем квартете собраны сильные соперники, и я был уверен, что все будут терять очки. На данном этапе мы боремся за выход из группы. У нас много работы, и мы должны сконцентрироваться на том, чтобы решить эту задачу.

Мы хорошо сыграли на выезде против «Лилля» и «Аякса», что должно придать нам уверенности. «Валенсия» добилась отличного результата и также может рассчитывать на выход из группы. Сейчас все началось с нуля, и нам необходимо своей игрой доказывать, что мы достойны идти дальше.

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