Фред оценил шансы «Манчестер Юнайтед» выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред поделился мнением о возможности команды выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2021/22.

«Я знаю, что мы не демонстрируем наш лучший футбол, но у нас в команде много качественных игроков. Вижу, что многие другие команды тоже играют не лучшим образом. Победа в турнире была бы безумием, но это может случиться.

Но мы должны работать изо всех сил, потому что далеки от того, чтобы считаться одними из фаворитов турнира», — приводит слова Фреда ESPN со ссылкой на TNT.

23 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 по московскому времени.