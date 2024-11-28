Консейсау — о матче с «Астон Виллой»: «Мы показали хорошую командную игру, не хватило только гола»

Нападающий «Ювентуса» Франсишку Консейсау, признанный лучшим игроком матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (0:0), поделился своими мыслями о прошедшей игре.

«Мы показали хорошую командную игру. Не хватило только гола. Мы должны отдать все, чтобы победить в предстоящих матчах. Надеюсь забить в следующей встрече, это важно с турнирной точки зрения», — цитирует Консейсау пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» с 8 очками занимает 19-е место в турнирной таблице, «Астон Вилла» набрала 10 очков и расположилась на 9-й строчке.