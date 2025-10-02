Консейсау: «Ювентус» потерял 2 очка в матче с «Вильярреалом»

Нападающий «Ювентуса» Франсишку Консейсау прокомментировал ничью с «Вильярреалом» (2:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Чувствуем, что потеряли два очка, потому что хотим побеждать в каждом матче Лиги чемпионов, а сегодня это не удалось. «Вильяреал» — отличная команда, которая показывает отличные результаты дома. Этот матч показал, что нам надо продолжать усердно работать», — цитирует официальный сайт УЕФА Консейсау.

«Ювентус» с 2 очками занимает 23-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» идет на 26-й строчке — 1 очко.

В 3-м туре «Вильярреал» сыграет с «Манчестер Сити» (21 октября), а «Ювентус» встретится с «Реалом» (22 октября).