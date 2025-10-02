Футбол
Сегодня, 07:57

Консейсау: «Ювентус» потерял 2 очка в матче с «Вильярреалом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Ювентуса» Франсишку Консейсау прокомментировал ничью с «Вильярреалом» (2:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Чувствуем, что потеряли два очка, потому что хотим побеждать в каждом матче Лиги чемпионов, а сегодня это не удалось. «Вильяреал» — отличная команда, которая показывает отличные результаты дома. Этот матч показал, что нам надо продолжать усердно работать», — цитирует официальный сайт УЕФА Консейсау.

«Ювентус» с 2 очками занимает 23-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» идет на 26-й строчке — 1 очко.

В 3-м туре «Вильярреал» сыграет с «Манчестер Сити» (21 октября), а «Ювентус» встретится с «Реалом» (22 октября).

«Монако» спас игру с «Ман Сити», у «Ювентуса» новый матч-триллер, Де Брейне и Хейлунн — герои Неаполя
Источник: Официальный сайт УЕФА
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
