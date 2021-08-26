Франков: «Будет интересно увидеть «Шериф» и «Шахтер» в одной группе Лиги чемпионов»

Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал «СЭ» выход «Шахтера» в групповой этап Лиги чемпионов.

«Выход «Шахтера» из группы не был для меня удивительной новостью. Я представляю силу этой команды. Вопрос только в том, что был очень серьезный соперник. «Монако» — один из ведущих клубов Франции и, может быть, один из сильнейших соперников, которого проходил «Шахтер». В этой встрече «Монако» выглядел сильнее, но давайте не забывать, что противостояние состоит из двух матчей. Если бы «Шахтер» проиграл первый матч, то он бы не вышел. Давайте учитывать обе встречи. Большую часть матча «Монако» имел огромный игровой перевес и создал достаточно моментов, чтобы «Шахтер» никуда не вышел. Однако, команда не сломалась после первого тайма. С помощью усилий главного тренера и проведенных замен, она явственно ожила и сумела забить. Повезло с последним мячом — такое тоже бывает», — сказал Франков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Франков сказал, какие клубы будут предпочтительнее для «Шахтера» в группе.

«Я устроил голосование в своем Telegram-канале, где люди ответили, что хотели бы видеть «Лилль», «Боруссию Д» и «Шериф» в группе с «Шахтером». Это лучший выбор, который сделали мои читатели. Я, конечно, согласен с этим выбором. «Шериф» к тому же сейчас под руководством украинского тренера. Будет интересно посмотреть на этот клуб», — добавил Франков «СЭ».

25 августа «Шахтер» дома сыграл вничью с «Монако» (2:2 д. в.) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира.