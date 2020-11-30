Француженка Фраппар станет первой женщиной-главным арбитром в Лиге чемпионов
19:15
Главным арбитром матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Динамо» Киев назначена француженка Стефани Фраппар, сообщает официальный сайт УЕФА. Она станет первой женщиной, которая будет работать в качестве главного судьи в матче основного турнира ЛЧ.
Помощники главного арбитра — Хишам Закрани и Меди Рамуни. Четвертый рефери — Карим Абед. ВАР — Бенуа Мийо, АВАР — Вилли Делажо. Все судьи представляют Францию.
Матч «Ювентус» — «Динамо» состоится 2 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.
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