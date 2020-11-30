Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Француженка Фраппар станет первой женщиной-главным арбитром в Лиге чемпионов

19:15
Стефани Фраппар. Фото see.news.
Стефани Фраппар. Фото see.news.
Теги:

Главным арбитром матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Динамо» Киев назначена француженка Стефани Фраппар, сообщает официальный сайт УЕФА. Она станет первой женщиной, которая будет работать в качестве главного судьи в матче основного турнира ЛЧ.

Помощники главного арбитра — Хишам Закрани и Меди Рамуни. Четвертый рефери — Карим Абед. ВАР — Бенуа Мийо, АВАР — Вилли Делажо. Все судьи представляют Францию.

Матч «Ювентус» — «Динамо» состоится 2 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 26163
Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир