Форварда "Барселоны" фанаты подвергли критике за то, что он восхитился игрой Роналду

Форвард баскетбольной "Барселоны" Крис Синглтон подвергся критике со стороны болельщиков каталонского клуба после серии сообщений в Твиттере. 29-летний американец выразил ими восхищение нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду после его хет-трика в ворота "Атлетико" (3:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Комментируя его сообщения, болельщики "Барселоны" возмущаются тем, что Синглтон так поддерживает экс-игрока "Реала", и намекают, что скоро ему придется покинуть Каталонию.

Когда же его спросили, кто лучше, Лионель Месси или Роналду, он ответил, что оба игрока великолепны.