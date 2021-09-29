Форвард «Шахтера» Траоре перенесет операцию после травмы в матче с «Интером»

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре получил травму в матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:0). Он был заменен на 11-й минуте.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист перенесет операцию, после чего медицинская служба составит план восстановления. Сроки пока не называются.

20-летний футболист из Буркина-Фассо в текущем сезоне провел 14 матчей за «Шахтер» во всех турнирах и забил девять мячей.