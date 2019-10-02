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Форвард «Шахтера» Соломон признался, что с детства мечтал забить на «Сан-Сиро» в Лиге чемпионов

10:08
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Нападающий «Шахтера» Манор Соломон — о матче с «Аталантой» (2:1) в Лиге чемпионов. Он забил решающий мяч на 90+5-й минуте. Израильский футболист признался, что осуществилась его мечта.

— Я еще ребенком представлял, как я забиваю в Лиге чемпионов на таких стадионах, как «Сан-Сиро», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Знал, что начну матч на скамейке, но верил, что смогу повлиять на ход матча.

Напомним, «Аталанта» проводит домашние матчи в Лиге чемпионов на «Сан-Сиро» в Милане, так как домашний стадион в Бергамо не соответствует требованиям УЕФА.

Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027052/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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