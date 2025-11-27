Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Француз забил четыре гола в матче с «Олимпиакосом» (4:3) в пятом туре общего этапа турнир. На приз также претендовали Серу Гирасси («Боруссия», Дортмунд), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») и Витинья («ПСЖ»).

Мбаппе забил 9 голов и лидирует в гонке бомбардиров ЛЧ сезона-2025/26. «Реал» набрал 12 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице общего этапа.