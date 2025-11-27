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27 ноября 2025, 18:00

Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Руслан Минаев

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Француз забил четыре гола в матче с «Олимпиакосом» (4:3) в пятом туре общего этапа турнир. На приз также претендовали Серу Гирасси («Боруссия», Дортмунд), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») и Витинья («ПСЖ»).

Футболисты &laquo;Реала&raquo; Винисиус и&nbsp;Килиан Мбаппе празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Олимпиакоса&raquo; в&nbsp;Лиге чемпионов 26&nbsp;ноября.Уникальный покер Мбаппе, голевое безумие «ПСЖ» и «Тоттенхэма», «Атлетико» вырвал победу у «Интера»

Мбаппе забил 9 голов и лидирует в гонке бомбардиров ЛЧ сезона-2025/26. «Реал» набрал 12 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице общего этапа.

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Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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