Мбаппе: «Если я плохо играю, это моя вина, а не чья-то еще»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопросы перед матчем против «Зальцбурга» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Быть здесь — это всегда мечта. Каждый раз, когда у меня есть возможность играть [за «Мадрид"], я чувствую себя счастливым. Если я плохо играю, это моя вина, а не чья-то еще.

Я не ставлю перед собой целей. Если я доиграю до 40 лет, значит это будут 40 лет. Если до 45, значит до 45. Когда ты приходишь в «Реал», команду, которая в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов, ты должен быть скромным. Ты не можешь просто прийти в первый день и сказать: «Эй, передайте мне мяч, я хочу забить как можно больше голов», — приводит слова Мбаппе пресс-служба УЕФА.

22 января «Реал» на своем поле примет «Зальцбург» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Перед игрой мадридцы с 9 очками занимают 22-е место в турнирной таблице. Для выхода в 1/8 финала напрямую «сливочным» нужно попасть в восьмерку сильнейших. Команды, занявшие с 9-го по 24-е места сыграют в стыковых матчах за выход в следующую стадию турнира.